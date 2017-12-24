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Cüneydi davasında flaş gelişme

Kudüs direnişinin simgesi haline gelen Fevzi el-Cuneydi'nin hakkında Ofer mahkemesi kefaletle serbest bırakılması kararı aldı. Ancak savcılık buna itiraz etti.

24 Aralık 2017 Pazar 21:38
Cüneydi davasında flaş gelişme

İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin amcası AA'ya konuştu.

Amca Reşad el-Cuneydi, Ofer mahkemesinin yeğeni hakkında 2 bin 860 dolar kefaletle serbest bırakılması yönünde karar aldığını, ancak savcılığın bu karara itiraz ettiğini söyledi.

Amca Cuneydi, Fevzi'nin avukatının mahkemeden, nihai kararın 48 saat içinde verilmesini talep ettiğini aktardı.

Erteleme istediler

Filistin Esirler Cemiyeti avukatı Erva Huleyhil de savcılığın, serbest bırakılma kararının ardından itiraz mühleti verilmesi için 48 saat erteleme istediğini belirtti.

Huleyhil, Fevzi'nin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne şikayette bulunacaklarını kaydetti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık’ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:38
  1. Fevzi el-Cuneydi
  2. Kudüs
  3. İsrail
  • hocahoca22 dk önce
    Gencin ağzı-yüzü kan içinde. Türkiyedeterörüstler için "insan hakları" "adalet" diye zırlayanlar nerdeler?
  • FerhatFerhat38 dk önce
    İnsaf vicdan yoksunu acımasız zalimler.Verdiğiniz eğitimlerleaskerlerinizi psikobat zombilere çevirdiniz.Bu vicdansızlığınıza yüreği dayanmayanlar sizi zalimliklerinizle başbaşa bırakmak zorunda kalıyor.
  • Şuurlu müslümanŞuurlu müslüman40 dk önce
    Allah siz Yahudileri yerin dibine gecirsin ve Müslümanlarına uyandirsin insaAllah
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