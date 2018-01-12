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Çumra İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kardeşlik Günü…

Dünya üzerinde savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı bir milyonu aşkın çocuk ya annesini veya babasını yahut her ikisini de kaybetmiş durumda yani yetim konumunda bulunuyor.

12 Ocak 2018 Cuma 18:31
Çumra İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kardeşlik Günü…

Konya İHH İnsani Yardım Derneği dünyanın dört bir tarafına yayılmış bu mağdur, masum ve mazlum yetim çocuklara gönüllü ve hayırseverlerinin de destekleriyle sahip çıkmaya, anne ve babalarının bulunmayışı sebebiyle maddi ve manevi desteksiz, korumasız kalmış bu yetimlere içerisinde barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçların yanı sıra birçok sosyal kurum ve destek kurslarını da barındıran yetimhane tesisleri ile sahip çıkmaya gayret ediyor.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği yetimlere destek olmak için başlatılan “HSBYKV”(Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var) projesi kapsamında İHH ekipleri okul okul, sınıf sınıf gezerek yetimlere olan desteği artırmak ve anlatmak içingerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında hem idareci ve öğretmenlere hem de öğrencilere bilgi veriyor.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Çumra temsilcisi Fatih Soytaş’ın Yetim Projeleri sunumundaki durağı Çumra İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu idi.

Çumra temsilcisi Fatih Soytaş’ın üç günlük sunum turunun ardından sunum yaptığı Çumra İhsan Çetinkaya İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri yetim kardeşlerine destek olabilmek için  “İyilik Ellerimizde Yetimler Kalbimizde” konulu bir resim yaptılar. Bunun yanı sıra Cuma gününü okul genelinde “Kardeşlik ve Dayanışma Günü” ilan ettiler.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:31
  1. Konya İHH İnsani Yardım Derneği
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