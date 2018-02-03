Cümle kurmayı bilmeyenler, Diyanet'i eleştirmeye kalkıyor!

Sayfalarını hemen her gün yalan haber ve açık saçık kadın fotoğraflarıyla dolduran Sözcü Gazetesi; fetva beğenmeyip, hemen her Müslümanın bilip uyguladığı yemek adabından olan 'sağ elle yemek' fetvası üzerinden Diyanet'e saldırmaya kalktı.

Ancak, Diyanet'e saldırmaya çalışırken 'Diyabet' yazan Sözcü'nün; daha doğru dürüst cümle dahi kuramazken, kendince dini konularda eleştiri haberi yapıyor olması alay konusu oldu.

Sözcü ve mâlum çevreler; Peygamberimizin Kütüb-ü Sitte denilen en güvenilir hadis kaynaklarından birisi olan Buhari'de geçen, “Sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer." hadisine göre fetva veren Diyanet'ten, sünnete aykırı fetva vermesini mi bekliyor?

İşte o haber;

Malum kesim dine, Diyanet'e saldırmak için hiç bir fırsatı kaçırmıyor. Kütüb-ü Sitte adıyla meşhur, en güvenilir hadis kitaplarından birisi olan Buhari'de geçen, “Sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan soluyla yer içer" hadisine göre fetva veren Diyanet'e, "Çok tepki toplayacak, akıl almaz fetva" diyerek saldırmaya başladılar.

İşte bugünkü Sözcü'de yer alan haber:

"Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna verdiği yanıt, Diyanet’in internet sitesinde yer alıyor. Diyanet bu soruya şu cevabı verdi:

HZ. PEYGAMBER UYARDI

“Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir.

Hz. Peygamber'in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.”

ÜNLÜ SOLAKLAR

Türkiye'deki ünlü solaklar arasında, sanatçılar Arif Sağ, Gürse Birsel, Kaan Tangöze, Ezgi Mola, Nejat İşler, Derya Baykal, beyin cerrahı Prof. Gazi Yaşargil, futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın da bulunuyor."