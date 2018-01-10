Cumhuriyet'ten 'laiklik elden gidiyor' yaygarası

Cumhuriyet gazetesi Diyanet Başkanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı ile 10 yaşındaki çocuklara vaaz verileceğini yazdı.

Vaizlerin çocuklara 'milli ve manevi değerler' başlığı altında şehadet ve şehitliği anlatacaklarını iddia etti.

LAİKLİK VURGUSU

Cumhuriyet gazetesi bu haberi 'okullarda laik eğitimin yok edilmesinin yeni adımı olarak' gördü.