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Cumhuriyet'ten 'laiklik elden gidiyor' yaygarası

Cumhuriyet gazetesi okullarda vaizler aracılığıyla 10 yaşındaki çocuklara vaazlar verileceğini iddia etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:45
Cumhuriyet'ten 'laiklik elden gidiyor' yaygarası

Cumhuriyet gazetesi Diyanet Başkanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı ile 10 yaşındaki çocuklara vaaz verileceğini yazdı.

Vaizlerin çocuklara 'milli ve manevi değerler' başlığı altında şehadet ve şehitliği anlatacaklarını iddia etti.

LAİKLİK VURGUSU

Cumhuriyet gazetesi bu haberi 'okullarda laik eğitimin yok edilmesinin yeni adımı olarak' gördü.

 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:45
  1. cumhuriyet
  • bahattin bastembahattin bastem45 dk önce
    nasıl bir zihniyettesiniz sizin ALLAH belanızı vere işiniz gücünü yalan iftira ve çekememizlik vicdan muhasebesi yokmu sizde
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