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Cumhuriyet'ten alçak algı operasyonu! Saat başı...

Sözcü Gazetesi'nin Diyanet üzerinden başlattığı alçakça algı operasyonuna, Cumhuriyet gazetesi akıl almaz bir nefretle destek verdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:55
Cumhuriyet'ten alçak algı operasyonu! Saat başı...

Dün, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden başlatılan oldukça çirkin ve art niyetli kampanya sırasında Cumhuriyet Gazetesi akıl almaz bir efor sarf etti.

Gazetenin Twitter adresinden, Diyanet hakkında 24 saatte 24 tweet atılması, nasıl bir nefret ve kin duygusuyla hareket edildiğini gözler önüne serdi.

ALGI OPERASYONUNU SÖZCÜ GAZETESİ BAŞLATMIŞTI

Sözcü gazetesinin, dün "Diyanet: 9 yaşındaki kız evlenebilir" başlığıyla dolaşıma soktuğu çarpıtma haber, gün boyunca algı operasyonuna dönüştürülmüştü.

Sözcü'nün çarpıtmasıyla, Twitter'da "diyanet kapatılsın" kampanyası başlatılmış, kampanya yine Twitter'ın Dünya Gündemi'nin ilk sırasına kadar taşınmıştı.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPILMADI"

Diyanet ise konuyla ilgili açıklama yapmış, söz konusu ifadelerin "Dini Terimler Sözlüğü" isimli yayından alıntılanıp çarpıtıldığı, Diyanet'in konuyla ilgili tavrının net olduğu ifade edilmişti.

DİYANET: DEFALARCA BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜMÜZÜ KAYDA GEÇİRDİK

Açıklamada, kurum tarafından düzenlenen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların sonuç bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceğinin defalarca kayda geçirildiği bildirilerek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşünün de bu yönde olduğuna işaret edilmişti.

TWITTER'DA "DİYANET KAPATILSIN" KAMPANYASI

Sözcü Gazetesi'nin söz konusu düzmece haberinin ardından, iddialar gün boyunca yerli ve yabancı bazı internet sitelerinde dolaşıma sokulmuştu.

Gazetenin kasıtlı tezviratının ardından, Twitter'da da eş zamanlı "Diyanet kapatılsın" kampanyası başlatılmıştı.

DÜNYA GÜNDEMİNE BİLE SOKTULAR

"DiyanetKapatılsın" şeklinde başlık saatlerce TT listesinde ilk sırada tutulmuştu. Başlık aynı zamanda Dünya Gündemi'nde de ilk sırada yer almıştı.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 23:55
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Cumhuriyet Gazetesi
  • safaynsafayn1 sa önce
    Yer gösterin dünyanın en büyük ve yüksek desibelli ÇAN sesinin dibinde size bi ibadethane yapalım hemde bu Müslüman Milletin parasıyla orada yaşayın hep beraber. Nasıl isteklerinizi kabul ettirmiş gibi görünüyorsunuz değilmi, malukatlar topluluğu. Şeytanın pi.leri.
  • Mahmud erolMahmud erol1 sa önce
    Yılan belli başıda fazla hoşgörü sizi değersizleştirmek için fırsat verir kabahat cumhuriyet ve sözcüde değil bunların basın özgürlüğünü yalan ve algı ile yanlış kullanmasına müsamaha edenler devesselam
  • NN1 sa önce
    BU NE SAÇMALIKBUNUN BİR YAPTIRIMI OLMALİ BU NASİL ADALET BU NASİL BİRVURDUN DUYMAZ LİK GAZETE DİYE HER MAHREM HER OLUR OLMAZ YERE BURNUNU SOKACAK Mİ
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Kayum gelsin Serefzizlere okadar basit
  • AliAli1 sa önce
    S edin şunları köpek gibi ürerler fakat ağızlarını tıkarız gerekirse
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