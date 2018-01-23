Cumhuriyet’in o haberi de yalan çıktı!

YENİ AKİT / ANKARA - Masa başı yalan haberlerle gündemi kendi ideolojik saplantılarıyla yönlendirmeye çalışan Cumhuriyet gazetesinin bir haberinin daha yalan olduğu ortaya çıktı. Gazetenin “Eşini neden andın” başlıklı haberinin de baştan sona yalan bilgilerle üretildiği anlaşıldı. Cumhuriyet gazetesi, “Eşini neden andın” başlığını attığı haberinde, Mukaddes Erdoğdu Çelik’in, 12 Eylül’de cezaevinde intihar eden terör örgütü TKP/ML üyesi eşi İrfan Çelik’in ölüm yıldönümlerinde yapılan anmaya katıldığı için yargılandığını iddia etmişti. Oysa yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mukaddes Erdoğdu Çelik’in hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmış. Açılan davalarda, Çelik’in anma etkinliğine katıldığından dolayı yargılandığına ilişkin en küçük bir ifade dahi bulunmuyor.