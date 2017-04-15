"Cumhuriyetin güçlü olmasını isteyenler evet desin"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Gebze Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen mitinge Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, partililer ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kent meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Gebze yarın önemli bir karar vereceksiniz. Yarın Gebze, bu ülkenin ayağına bağ olan, bu ülkenin hızını kesen, bu ülkenin enerjisini boşa harcamasını sağlayan bugüne kadar ki düzenlemelerini yarın inşallah siz sandıkta değiştireceksiniz. Yarın sizin vereceğiniz evet Türkiye’de sadece çift başlılığı ortadan kaldırmakla kalmayacak aynı zamanda artık hükümeti sandıkta doğrudan siz seçeceksiniz. Artık sandıklar açıldığında hükümeti kimin kuracağı belli olacak. Artık bir parti yüzde 50’ye ulaşamazsa o zaman 15 gün sonra en çok oyu alan iki parti tekrar sandığa gidecek en geç 15 gün içinde hükümeti kimin kuracağı belli olacak” şeklinde konuştu.

“14 yıl öncesine göre Türkiye Cumhuriyeti bugün çok daha güçlüdür”

"Artık sandıkta istikrarı sağlıyoruz" diyen Işık, “Türkiye ne zaman istikrarı yakaladı, Türkiye şaha kalktı. En az yüzde 5 büyüme yakaladı. Şimdi diyoruz ki, artık istikrar sandıkta sağlansın. Artık hükümeti o kurdu bu kurdu devri tamamen kapansın. Birileri çift başlılığı ortadan kaldırmayı hiç konuşmuyor. Birileri sandıkta halkın istikrarı sağlamasını hiç konuşmuyor. Ne diyorlar Cumhuriyeti kurtarın. Türkiye güçlü olursa Cumhuriyet güçlü olur. 14 sene önce ki Türkiye’nin itibarıyla şuanda ki Türkiye’nin itibarı bir mi? Türkiye’nin itibarı çok güçlü, siz Türkiye’yi büyütürseniz geliştirirseniz Cumhuriyet çok daha güçlü olur. 14 yıl öncesine göre Türkiye Cumhuriyeti bugün çok daha güçlüdür. İstikrar sağlanırsa, kalıcı olursa Türkiye Cumhuriyeti çok daha güçlü olacak. Cumhuriyetin güçlü olmasını isteyenler evet desin. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olmasını isteyenler evet desin. İstikrarsızlıkla kaosla sıkıntı ile Türkiye zaman kaybetsin isteyenler varsa onlar kendi bilir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bu zamana kadar hiçbir diktatöre izin vermedi”

Çocukların çok daha güçlü bir Türkiye’de yaşaması gerektiğini belirten Işık, “Hiç kimse Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olmamalı. Türkiye büyüsün, ülkemiz yükselsin, çocuklarımız çok daha güçlü bir Türkiye’de yaşasın. Bunu kim istemez. İnsanları korkutmaya gerek yok. Türkiye bu zamana kadar hiçbir diktatöre izin vermedi. Bundan sonra da kim olursa olsun hiçbir diktatöre izin vermez. Bu ülkede ne zaman halkına güvenen halkından destek alan kararlı bir lider varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi ona diktatör demekten çekinmedi. Türkiye daha fazla kaybetmesin. Artık çocuklarımız birbiriyle uğraşan, didişen kendi enerjisini harcayan bir Türkiye yaşamasın. Onun için bütün Türkiye’ye çağrımız gelin sandıkta güçlü bir evet deyin ki Türkiye’nin geleceği aydınlansın” dedi.

“Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini başlatıyoruz”

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini başlattıklarını söyleyen Işık, “Yavuz Selim’den, Hürriyet Mahallesi’nden insanlarımız aramızda. Onların çok ciddi bir sorunu var. Hiç merak etmeyin. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini başlatıyoruz. Hürriyet ve Yavuz Selim’de hiç bir insanımız mağdur olmayacak. Orada başını sokacak kadar evi olan her insanımız mutlaka başını sokacak kadar eve sahip olacak, daha iyisine sahip olacak. Hatta orada öyle bir proje geliştireceğiz ki şuanda orada kiracı olanlara bile öncelik tanıyan projemizi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve siyasiler vatandaşları selamladı.