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Cumhuriyet'e konuşan Altepe: Ankara'dan çağırdılar, gitmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Altepe, Cumhuriyet'e konuştu.

29 Ekim 2017 Pazar 14:18
Cumhuriyet'e konuşan Altepe: Ankara'dan çağırdılar, gitmedim

Cumhuriyet'e konuşan Altepe, Eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Afşar'ın, FETÖ ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar anımsatıldığında "Onunla ilgili de bir şey yok. Soruşturma açılmamış, dava da açılmamış. Benim 41 yıllık arkadaşım. Çocuklarının onların okullarında okuduğu iddiaları var. Bu okullarda çocuğunu okutan çok kişi yok mu?" dedi.

İstifadan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğüne yönelik iddiaları sorduğumuz Altepe, "Ankara'dan çağırdılar. İstifaya karar vermiştim. Çağrıyı kabul etmedim. Ama Sayın Başbakan ile görüştüm. Söylemek istediklerimi söyledim" diye konuştu

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:18
  1. Seyfettin Afşar
  2. recep altepe
  3. Recep Altepe kimdir?
  • Sonosmanlı osmanliSonosmanlı osmanli1 sa önce
    Ankara'dan çağırmışlar da gitmemiş eyvah eyvah şimdi yandık işte Ankara'da işler yürümez şimdi
  • HüseyinHüseyin1 sa önce
    Cumhuriyete gittyse mutlaka suçludur
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM1 sa önce
    Cumhuriyet e açıklama yapma gereği duyduğuna göre REİS BU ADAM İÇİN DOĞRU OLANI YAPMIŞTIR.Bunlar mezara kadar değil pazara kadar dava adamıdır. Sonuna kadar liderimizin, Reisimizin yanındayız.
  • Rabia Rabia 2 sa önce
    Bula bula Cumhuriyet i bulmuş
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