Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhuriyet yazarından şaşırtan destek: Müftülerin nikah yetkisinin yaşam tarzıyla ne alakası var?

Yazar Nuray Mert, müftülere nikah yetkisine destek verdi. Mert'e göre değişikliğin dini düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile alakası yok. Bu sebeple konuya karşı yapılan muhalefet de havada kalıyor.

04 Ağustos 2017 Cuma 22:09
Cumhuriyet yazarından şaşırtan destek: Müftülerin nikah yetkisinin yaşam tarzıyla ne alakası var?

Cumhuriyet Yazarı Nuray Mert, bugünkü köşesinde müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini yazdı. Mert, "Kusura bakmayın ama bu değişikliğin dini düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile alakası yok. Tam da bu nedenle, ateşli itirazların çoğu havada kalmaya mahkûm" dedi.

Fakat Mert hakkında sosyal medyada "Nuray Mert bu yazıyı IŞİD'in elindeki Rakka'dan yazıyor" ifadeleri kullanıldı.

İşte yazısının ilgili kısmı:

DAYATMA İLE ALAKASI YOK

Müftülüklere nikâh yetkisine gelince, kusura bakmayın ama bu değişikliğin dini düşünce ve yaşam tarzını dayatma ile alakası yok. Tam da bu nedenle, ateşli itirazların çoğu havada kalmaya mahkûm. Müftülüklerde kıyılan nikâh, şeri çerçevede değil, mevcut medeni kanunun nikâha ilişkin mevzuatına uygun olacak, yani nikâhını müftülükte kıyan dört eş ile evlenmeye kalkışamayacak, ‘eşini talakı selase' ile boşayamayacak, vs. Öyle bir düzenleme olsaydı, çok ciddi bir gelişme olurdu, olmadığına göre müftünün nikâh kıyma yetkisi olması neden sorun yaratsın?

SUİSTİMALLERİ ÖNLEYECEK

Tam tersine, ‘imam nikâhı' adı altında, hiçbir yasal güvencesi olmayan akitlerin ve bunların yaratacağı suiistimalleri önlemek açısından faydalı bir sonucu olabilir. İçinde müftü lafı geçti diye muhalefet etmek, tam da iktidar partisinin fazlasıyla işine yarayacak bir tutum. Dahası hakkaniyetli değil, evliliğe dair hukuki çerçeve değişmediği durumda nikâh kıyan memurun din görevlisi olması neden sorun olur? Bırakın isteyen istediği makamda nikâhını kıydırsın. “Müftülüklerde kalabalık misafiri ağırlayacak yer yok” diyen bile çıkıyor, zaten isteyen nikâh dışında farklı mekânda düğün yapıyor. Kısacası, bunlar ciddiye alınacak konular değil, o nedenle ciddi sorunlar arasında telaffuz edilmesi bile diğerlerinin önemini gölgede bırakmaktan başka işe yaramıyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 22:09
  1. Cumhuriyet Yazarı Nuray Mert
  2. müftülere nikah yetkisi
  3. imam nikâhı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet namazların önemi nedir? Namazların sadece farzlarını kılmak yeterli midir?
    1. Sünnet namazların önemi nedir?..
    2. "Yaptırımlardan AB ve Alman Hükümeti..
    3. Ukrayna: Rusya bunu hak etti
    4. Bu amel Kur'an'da 200 yerde zikrediliyor
    5. Cumhuriyet yazarından şaşırtan destek:..
    6. Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerji..
    7. Elazığ'da yük treni raydan çıktı
    8. Metroda müzisyene saldırı kurgu çıktı
    9. Rusya'yı sarsan olay!
    10. KPSS ÖABT sonuçları açıklandı
    11. Ayaklarınızı buzlu suda bekletirseniz...
    12. Alman bakanın 'Erdoğan' mektubu ortaya..
    13. Denize yıldırımın düşme anı
    14. 65 FETÖ'cü tutuklandı
    15. Anlaştılar! İşte Emre Mor'un yeni takımı
    16. Ağustos ayının bu meyvelerini tanıyor..
    17. Terörist İsrail geçen ay bakın kaç..
    18. Celal Güngör'den tuhaf yorum:..
    19. Libya'da bombalı saldırı
    20. Akın Öztürk'ten eksik itiraf: Darbe..
    Hayrettin Karaman'dan çok tartışılacak sigara çıkışı!
    Hayrettin Karaman'dan çok tartışılacak sigara çıkışı!
    Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında ibadete açacak
    Erdoğan'dan sürpriz! Cuma namazında ibadete açacak
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    ABD askerleri pusuya düşürülünce ağladı!
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...