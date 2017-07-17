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Cumhuriyet yazarı köprüde toplanan milyonları hazmedemedi!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz'un yıl dönümünde köprüde toplanan milyonlarca insana hakaret etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:40
Cumhuriyet yazarı köprüde toplanan milyonları hazmedemedi!

Fransa'da yaşayan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat yine Müslümanları aşağıladı. Daha önce Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaparken Türk milletine ağır hakaretlerde bulunmuş ve bunun sonucunda gazeteden kovulmuştu. Kırıkkanat Türkiye'de yaşamıyor ve en iyi yaptığı iş: Bu milletin dini bütün insanlarına hakaret etmek. 

Bu kez sosyal medya hesabından reetweet ettiği aşağılık görsele çok sayıda tepki geldi. 

MALTEPE MİTİNGİNDEKİ ÇÖPLÜK 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:40
  1. mine kırıkkanat
  • cemal günaycemal günay21 dk önce
    hata payı çok yüksek bu tahminin. maltepedekiler 500 yıl geride.
  • vv43 dk önce
    hazmedemedikleri içinde kalsın,çıkartamasın çatlayıpda ölsün.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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