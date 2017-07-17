Cumhuriyet yazarı köprüde toplanan milyonları hazmedemedi!

Fransa'da yaşayan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat yine Müslümanları aşağıladı. Daha önce Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaparken Türk milletine ağır hakaretlerde bulunmuş ve bunun sonucunda gazeteden kovulmuştu. Kırıkkanat Türkiye'de yaşamıyor ve en iyi yaptığı iş: Bu milletin dini bütün insanlarına hakaret etmek.

Bu kez sosyal medya hesabından reetweet ettiği aşağılık görsele çok sayıda tepki geldi.

MALTEPE MİTİNGİNDEKİ ÇÖPLÜK