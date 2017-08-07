Cumhuriyet ve BAE Türkiye düşmanlığında birleşti

Cumhuriyet gazetesi ile Birleşik Arap Emirlikleri Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Enver Gargash, Türkiye düşmanlığında buluştu.

ORTAK NOKTALARI TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef alan Enver Gargash, Katar krizinde Türkiye'ni doğru adımları atmadığını söyledi.

KATAR KRİZİ

Duygu Güvenç'in sorularını yanıtlayan Gargash, Ankara'nın tarafsız kalması gerektiğini ifade etti.





TÜRKİYE'YE KÜSTAH UYARI

Türkiye'nin İslamcı partilere siyasi desteğinden ve Mısır'a karşı tavrından rahatsız olduklarını açık bir şekilde belirten BAE BakanI Türkiye'yi bu konuda uyararak 4 kişinin iadesini beklediklerini sözlerine ekledi.