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Cumhuriyet savcısı Küçük trafik kazasında yaralandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Küçük geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:48
Cumhuriyet savcısı Küçük trafik kazasında yaralandı

Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı Osman Küçük (26) yönetimindeki 58 KC 558 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan Savcı Küçük, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Savcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu da hastaneye gelerek Savcı Küçük hakkında bilgi aldı. Savcı Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Uzunoğlu, Bu gece müşahede altında tedavisinin devam edeceğini ve daha sonra taburcu edileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:48
  1. SİVAS
  2. CUMHURİYET BAŞSAVCISI
  3. OSMAN KÜÇÜK
  4. KAZA
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