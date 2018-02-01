Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhuriyet gazetesi şehide 'şehit', teröriste 'terörist' diyemedi

Cumhuriyet gazetesi skandal yayınlarına devam ediyor. Dün Reyhanlı'ya PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sırasında şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın cenaze haberini paylaşan Cumhuriyet gazetesi, haberin başlığında Avlar'a şehit diyemedi, "uykusunda öldü" ifadelerini kullandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:42
Cumhuriyet gazetesi şehide 'şehit', teröriste 'terörist' diyemedi

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK-YPG teröristleri tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"UYKUSUNDA ÖLEN..."

Cumhuriyet gazetesi ise bu haberi, "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberin gerçeği ise: Yatağında uyuyan 17 yaşındaki Fatma Avlar, YPG'li teröristlerin evine attığı roket sonucu şehit oldu.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:42
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. skandal başlık
  3. şehit diyemedi
  • kemalkemal3 sa önce
    Gezide geberen bir... şehit diyen zihniyetten ne beklenebilir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

4 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
  1. 4 ilde eş zamanlı operasyon!..
  2. Saç dökülmesinin 9 nedeni
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan on binlerce..
  4. Beklenen rapor açıklandı! ABD'nin PKK..
  5. Kanal İstanbul en çok bu ilçelere yaradı
  6. Suriyelilere 18 ay mühlet
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin..
  8. 'ABD ya Fırat'ın doğusundan çıkacak ya..
  9. Tacikistan Başmüftüsü Abdülkadirzade:..
  10. YPG şoka girdi! Kobani'de kan anonsları
  11. AK Parti-MHP ittifak çalışmalarında..
  12. Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel'..
  13. Harekâtı engelleyemeyen CHP şov..
  14. Bakan Çavuşoğlu: ' Bizzat Putin..
  15. Fenerbahçe'de sakatlık depremi
  16. Ünlü hamburger zincirinde mide..
  17. Hollanda'da PKK'lıları tek başına..
  18. Rusya'dan kritik 'Soçi' açıklaması
  19. Kritik kasaba ele geçirildi!
  20. Kritik uyarı! Türkiye yağmur hasadına..
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor