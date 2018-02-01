Cumhuriyet gazetesi şehide 'şehit', teröriste 'terörist' diyemedi
Cumhuriyet gazetesi skandal yayınlarına devam ediyor. Dün Reyhanlı'ya PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sırasında şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın cenaze haberini paylaşan Cumhuriyet gazetesi, haberin başlığında Avlar'a şehit diyemedi, "uykusunda öldü" ifadelerini kullandı.01 Şubat 2018 Perşembe 10:42
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK-YPG teröristleri tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Reyhanlı Atike Hanım Camisi'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"UYKUSUNDA ÖLEN..."
Cumhuriyet gazetesi ise bu haberi, "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Haberin gerçeği ise: Yatağında uyuyan 17 yaşındaki Fatma Avlar, YPG'li teröristlerin evine attığı roket sonucu şehit oldu.