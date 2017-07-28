Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

FETÖ/PKK dahil illegal oluşumların karargâhına dönüşen Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarları hakkındaki soruşturma sonucu 19 sanık hakkında açılan davada savcı, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz ve Turhan Günay'ın tahliyesini istedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 19:01
Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davada savcı, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz ve Turhan Günay'ın tahliyesini istedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 19:01
  1. cumhuriyet gazetesi
  2. cumhuriyet fetö
  3. bülent utku
  4. mustafa kemal güngör
  5. hacı musa kart
  6. güray tekin öz
  7. turhan günay
  • MehmetMehmet25 dk önce
    Küfür etmişler derken tam neyi kast ettin anlamadım ama
  • hrnhrn40 dk önce
    Yavaş yavaş bu fetocular herkesi bırakıyor,CEM KÜÇÜK GUYA G.ERGENE HAKARET ETMİŞ HAŞIRT 2SENE 4SYDAN DAVA ACILIYOR,YA BU ZİBİDİLER TUM TC MÜSLÜMANLARA HAKARET EDİYORLAR ,HAKİM SAVCI GİBİ SİZİNDE ALLAH CC BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN BİR AN ÖNCE
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan etti!
  1. Kral Selman’ı 'Aksa Kahramanı' ilan..
  2. Evine giren hırsıza mektup yazdı: Son..
  3. Yılda 1,5 milyon can alıyor
  4. Terörist İsrail askerleri gösteri..
  5. Bediüzzaman'ın bahsettiği 'esir'..
  6. HSK'dan 3 yeni kararname
  7. Dolu göçüğüne pratik çözüm sosyal..
  8. İran, Türkiye sınırına füze üssü..
  9. Bağcılar çocuğu yağmuru böyle fırsata..
  10. Cumhuriyet gazetesi davasında yeni..
  11. Ersin Çelik'in acı günü! Kızını trafik..
  12. Berat Albayrak : Haftaya neticelenecek
  13. Kemalist teyze çılgına döndü: AK..
  14. Nevşin Mengü'den Yeliz Yeşilmen'in..
  15. Katarlıların Türkiye ve Erdoğan sevgisi!
  16. AK Parti'den 'MHP' açıklaması
  17. Galatasaray'dan çifte transfer!
  18. Uyuşturucunun 'Ana'sı yakalandı!
  19. PKK operasyonunda İngiliz ajanı..
  20. PKK’lı teröristlere CHP desteği yetmedi!
'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
'Herkes masa başı iş istiyor; Açıköğretim kapatılmalı!'
Hindistan'a cihat ilan edildi
Hindistan'a cihat ilan edildi
Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!
Türkeş patladı: Sarhoşların seviyesine inemem!