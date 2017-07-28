Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davada savcı, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz ve Turhan Günay'ın tahliyesini istedi.