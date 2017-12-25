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Cumhuriyet Gazetesi davasında karar belli oldu

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının tutukluğunun devamına karar verdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
Cumhuriyet Gazetesi davasında karar belli oldu

FETÖ soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 20 Cumhuriyet çalışanının, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü.

Duruşmada Ahmet Şık'ın savunmasına "siyasi" olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 421, gazeteci Ahmet Şık 360, Emre İper ise 263 gündür tutuklu bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  1. Cumhuriyet gazetesi
  2. Murat Sabuncu
  3. FETÖ
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