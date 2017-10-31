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Cumhuriyet Gazetesi davasında karar

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü ve mahkeme ara kararını açıkladı.

31 Ekim 2017 Salı 20:17
Cumhuriyet Gazetesi davasında karar

Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar verildi.

Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay hakkındaki tutukluluğun devamına yönelik karar oy çokluğu ile alındı. Mahkeme heyetindeki bir üye hakim bu 3 ismin tahliyesi yönünde oy kullandı. Mahkeme başkanı ve diğer üye hakim ise tutukluluğun devamı yönünde oy kullandı ve karar 2'ye 1 oyla kabul edilmiş oldu.

Cumhuriyet Gazetesi davasında bir sonraki duruşma 25 - 26 Aralık'ta görülecek.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu bir yıl; muhabir Ahmet Şık 305 gün; muhasebe çalışanı Emre İper ise 208 gündür cezaevinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 20:17
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