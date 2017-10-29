Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dalgıçlar denizin altında Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yılını kutladı.

29 Ekim 2017 Pazar 13:48
Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar

Elite Dalış Okulu dalgıçları yerli ve yabancı müşterileri ile birlikte Dalyan'da 5 metre derinlikte dev Türk bayrağı açarak resmi geçit töreni yaptı. Balıkların adeta resmi geçide eşlik ettiği deniz dibindeki görsel şölen su altı kamerasına yansıdı.

Dalış okul eğitmeni Önder Diktaş, "Her milli bayramda olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için deniz dibinde gösterisi etkinliği hazırladık. 4 dalgıç eğitmenle Fethiye’nin Dalyan koyunda beş metre derinlikte tören geçişi yaptık. Etkinliğe balıkların eşlik etmesi ile güzel bir görsel ortaya çıktı" dedi.

İHA

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 13:48
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. Dalyan Koyu
  4. 29 Ekim kutlaması
  5. Cumhuriyet Bayramı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
    1. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5..
    2. Konyaspor sahasında Osmanlıspor'u..
    3. Eskişehir’de operasyon: 5 şüpheliye..
    4. Hazar İbrahim: BTK demiryolu geniş bir..
    5. Tüfenkci: 'Plaka Tanıma Sistemi'..
    6. Beşiktaş'tan Gary Medel açıklaması
    7. Trifunovic: Darüşşafaka'yı tebrik..
    8. Onlar bile pes etti, 'Bu yalanı..
    9. 2017 Tokyo Motor Show'dan muhteşem..
    10. Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    11. Girişimcilere 150 bin lira, işte tüm..
    12. Aracında öldürülen kadının kardeşinden..
    13. Kamikaze 'drone'un daha büyüğü geliyor!
    14. Unvan maçında hakem skandalı
    15. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Barzani açıklamas
    16. Video hakem uygulaması Almanya'da iki..
    17. Umduklarını bulamadılar, operasyon..
    18. Rus turistte rekor beklentisi
    19. Engin Ardıç'tan ezber bozan..
    20. Araziye götürülen terörist bülbül gibi..
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Katalonya'nın bağımsızlığını tanıdılar
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı
    Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara karıştı