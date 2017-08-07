Cumhuriyet BAE'nin sözcüsü oldu: İslamcılara desteğinizi kesin!

Cumhuriyet gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Enver Gargaş ile röportaj gerçekleştirdi.

Bugünkü baskısında Venezuela'da gerçekleşen darbe girişimini, "ABD Maduro'yu yıkmaya çalışıyor" yorumu ile veren sol tandaslı Cumhuriyet gazetesinin, sıra Türkiye ile ilgili yorumlara gelince ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki en büyük müttefiki olan BAE'nin politik açıklamalarını 'propagandif' bir üslupla sunması dikkat çekti.

Duygu Güvenç'in sorularını yanıtlayan Gargaş, Ankara'nın tarafsız kalması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin İslamcı partilere siyasi desteğinden ve Mısır'a karşı tavrından rahatsız olduklarını açık bir şekilde belirten BAE Bakanı, 4 kişinin iadesini beklediklerini sözlerine ekledi.





