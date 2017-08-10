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Cumhuriyetavukatları oldu

Akit, Eyüp Belediyesi’nin basın danışmanının skandal paylaşımlarını dün haber yapmıştı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 02:53
Cumhuriyetavukatları oldu

HABER MERKEZİ

AK Parti’nin yönetiminde olan Eyüp Belediyesi’nde Basın Danışmanlığı yapan Ali Yiğit’in skandal paylaşımları ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in “fav” olduğu gerekçesi ile yalanladığı sosyal medyadaki paylaşımına Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Aydın, başkan yardımcılarına sahip çıkarken, Belediye Başkan Yardımcısı Koçer, kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, FETÖ’cülerin tweetlerini beğenmediğini, tam aksine “fav’a atma” şeklinde tanımlanan metodla, yanlışlığının süreç içinde ortaya çıkması için hatırlatma ihtiyacı hissettiğini belirtti. Gerek başkan ve greekse başkan yardımcısının açıklamasında, basın danışmanı Ali Yiğit’in merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya’yı hedef alan çirkin ifadelerle ilgili hiçbir savunma yapılmadı..

 Başkan Aydın, teknik araştırmalarının devam ettiğini söylerken, kurulduğu günden bu yana AK Parti hükümetlerine saldırmayı amaç edinen FETÖ sanıklarının gazetesi Cumhuriyet’in, Eyüp Belediyesi’ndeki skandalı savunan bir iftira haberi yayınlaması ise, dikkat çekti.. 

Aydın, “Biz kendimizden eminiz, geçmişimizi biliyoruz. Yardımcılarımdan da eminim. Şu ana kadar yaptığım teknik araştırmalar sonucunda böyle bir durumun olmadığını biliyorum. Bununla ilgili yeni bir çalışma da yaptırıyoruz, teknik rapor geldikten sonra daha net konuşabiliriz” dedi. 

Koçer ise kendisini, “Daha sonra bunu okumak üzere işaretledim. Bu ‘fav’ olarak geçiyor ancak teknoloji değiştiği için bu artık ‘beğeni’ gibi yansıyor.  Bu şekildeki takipler, Twitter’ın sisteminin değişmesi sebebiyle beğeniye dönüştü” şeklinde savundu. Başkan Remzi Aydın da, “Zaten ben bu arkadaşı tanıyorum, evvelini de biliyorum. Öyle bir şey varsa burada bir dakika bile tutmam” diye konuştu.

CUMHURİYET SAVUNDU

Akit’in geniş yankı uyandıran haberinin ardından Cumhuriyet gazetesi, iftira içerikli bir haberle AK parti karşıtlığına destek çıktı. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana, AK Parti hükümetlerine saldırmayı amaç edinen ve Almanlara sığınan hain Can Dündar’ın gazetesi Cumhuriyet, basın danışmanı Ali Yiğit’i savunurken,  haberimizdeki hiçbir bilgiyi yalanlayamadı. 

Cumhuriyet’in haberindeki iftiranın kaynağının, gerçek yüzü ortaya çıkan Ali Yiğit olduğu iddia ediliyor. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 02:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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