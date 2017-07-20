Cumhurbaşkanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'İn Mescid-i Aksa'daki saldırılarına sert tepki gösterdi. Kalın, "Müslümanların ve Filistinlilerin girişinin engellenmesi kabul edilemez. Biz bunu Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesi olarak görüyoruz. Filistin halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Aksa, İsrail'in mülkü değildir. Müslümanların kutsal mekanlarına giriş çıkışlara kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez. Batının sessizliği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'Müslüman dünyası enerjisini başka işlere harcıyor'

Müslüman dünyasına çağrıda bulunan Kalın, "Bizim çağrımız bütün tarafların Batının, Arap dünyasının ve Avrupa'nın sesini yükseltmesidir. Bu süreçte Müslüman ülkelerin de enerjilerini başka şeylere harcaması da üzüntü vericidir" dedi.