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Cumhurbaşkanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları ve ihlallerine sert tepki gösterdi. Kalın, İsrail'in saldırılarının yaşandığı bu süreçte Müslüman dünyasının da enerjisini başka işlere harcamasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:54
Cumhurbaşkanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'İn Mescid-i Aksa'daki saldırılarına sert tepki gösterdi. Kalın, "Müslümanların ve Filistinlilerin girişinin engellenmesi kabul edilemez. Biz bunu Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesi olarak görüyoruz. Filistin halkı ve Mescid-i Aksa yalnız değildir. Aksa, İsrail'in mülkü değildir. Müslümanların kutsal mekanlarına giriş çıkışlara kısıtlamalar getirilmesi kabul edilemez. Batının sessizliği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'Müslüman dünyası enerjisini başka işlere harcıyor'

Müslüman dünyasına çağrıda bulunan Kalın, "Bizim çağrımız bütün tarafların Batının, Arap dünyasının ve Avrupa'nın sesini yükseltmesidir. Bu süreçte Müslüman ülkelerin de enerjilerini başka şeylere harcaması da üzüntü vericidir" dedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:54
  1. Avrupa
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Kudüs
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