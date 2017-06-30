Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik açıklama: Gerilim bir an önce düşmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile telefonla görüştüğü, körfezde Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğunun vurgulandığı bildirildi.