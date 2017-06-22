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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! Türk ve Rus askerleri...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk ve Rus askerlerinin olacağı bir mekanizma üzerinde çalışıldığını söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:01
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! Türk ve Rus askerleri...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var, belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler" dedi. 

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

KATAR KRİZİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Katar tarafına Kuveyt üzerinden bir liste ulaştırılacak. Burada somut talepler ve Katar'ın yapması gerekenler olacak. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır olmak üzere dört ülke, taleplerini ileteceklerini ifade ettiler. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu talep listesi Katar tarafına iletilecek. Tabii biz de takip edeceğiz.

15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(15 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikler) O gün Mecliste yapılan bir anıtın da açılışı olacak. Külliye'de şehit yakınları ve gaziler için bir resepsiyon yapılması o gün için zor görünüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Meclis oturumunda hem İstanbul'daki etkinlikte olacak.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da vatandaşlarla buluşma planı) Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar... Şimdi biz tabii ona bakıyoruz. Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir.

TÜRK VE RUS ASKERLER...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var, belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler.

ABD'NİN MEKTUBU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD'nin, PYD-YPG'ye desteği ve Türkiye'yle bilgi paylaşımı) Şu anda onunla ilgili Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir mekanizma işletiliyor. Bizim Washington seyahatimizde 'Somut olarak size bu verileri ileteceğiz, böylece PYD'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılmayacak' dediler"

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:01
  1. Katar
  2. GÜNCEL Haberleri
  • YenYen52 dk önce
    Idlib burnumuzun dibinde rus'a ihtiyaç yok! Afrin hamlesine engel olmak istiyorlar.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bu isin siyasi boyut laflari..reis de biliyor kendini indirmek isteyenin cia,nato,israil,avrupa oldugunu. Ve abd ye hic guven olmadiginida, prosudur boyle..ya gercek dost olacaklar(ki olamazlar),ya gercek Turkiyeyi gorecekler
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