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Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Barzani'nin yanındayız!

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kalın, 'PKK'nın Sincar'daki varlığı bizim kadar Kuzey Irak'ı da rahatsız etmektedir. Barzani'nin açıklamalarını destekliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Barzani'nin yanındayız!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 13:55
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İsrail'le ikili ilişkilerimiz Filistin'e bakış açımızı değiştirmez. 

Türkiye 15 Temmuz benzeri girişimlere karşı önlemlerini aldı. Tüm terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam etmektedir. 

Çukur siyaseti yapanlar o çukura gömüldüler. Türkiye mazluma sahip çıkma açısından dünya ülkelerinin çok çok ilerisindedir. 

Halep'ten yaklaşık 44 bin kişi tahliye edildi. Temel ihtiyaçları için her türlü hazırlık yapıldı. Bu çok zor bir operasyondu. Hamdolsun şu an güvenli bölgedeler. 

Doğu Halep'te yaşanan ateşkesin tüm Suriye'de olması için yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Sayın Putin'in bir Astana çağrısı vardı. Bununla ilgili bilgileri ileri ki günlerde paylaşacağız. 

Astana sürecinin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacı: Sınır bölgelerimizi güven altına almak ve tüm terör örgütlerini o bölgelerden silmek asli görevimizdir. 1900 km2 terörden temizlenmiştir. 

DAEŞ konusunda Türkiye'ye asılsız eleştirileri getirenlerin bu operasyona destek vermediğini gördük. 

Tel Afer konusunda sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi "Tel Afer Tel aferlerinindir." Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına izin vermeyeceğiz. 

Küresel bir ihanet şebekesi olan FETÖ'nün tüm bağlantılarıyla mücadele sürecek.

Soru ve Cevap

- Sayın Cumhurbaşkanı Münbiç'e gireceğiz demişti

Evet Münbiç konusunda ABD ile uzlaşma sağladık. Münbiç'öe giden heyetin raporunu bekleyeceğiz.

- El Bab konusunda neler söyleyeceksiniz? Sincar'a müdahale edilecek mi

El Bab ve civardaki tehdit unsuru temizlenecektir. Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı bizim kadar Kuzey Irak'ı da rahatsız etmektedir. Barzani'nin açıklamalarını destekliyoruz.

- 2000 PKK'lı terörist terör örgütü DAE'Ş'e katıldığ iddiası var.

Terör örgütleri birbiriyle işbirliği yapıyor. FETÖ, PKK, DAEŞ bağlantıları sır değil. 

Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir ama Rusya'yla ilişkilerimiz bozamadılar. 

 
Etiketlerİbrahim KalınFETÖ15 TemmuzSİYASET Haberleri
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rizeli

destekleyin besle kargayi oysun gözünü dün besleginiz kahpe fetö yada ayni yapmistinizbu degilmiydi daha dün türkiyeyi tehddit eden

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