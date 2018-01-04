Cumhurbaşkanlığı'ndan 'bedelli askerlik' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın bir basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı gündemine dair bilgi verdi. Kendi açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, bedelli askerlik konusunda da bir açıklama yaptı.

Bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tekrarlayarak cevap vermek istediğini söyleyen İbrahim Kalın, "Gündemimizde böyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.