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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 'sözde ordu' hamlesine sert cevap

ABD'nin YPG açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk cevap geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 18:57
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 'sözde ordu' hamlesine sert cevap

ABD'den YPG ordusuna ilişkin bir açıklama geldi. Koalisyon'dan, "Milislerden yeni bir sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Yeni sınır güvenliği birimi 30 bin kişiden oluşabilir" açıklaması yapıldı.

Kararın arından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröre karşı her türlü müdahale hakkımız mahfuzdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, ’DAEŞ ile mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır.

Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 18:57
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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