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'Cumhurbaşkanlığına aday göstermenin bedeli 15 milyon lirayı bulabilir'

Anayasa değişikliğiyle gelen, 100 bin imza toplanarak cumhurbaşkanı adayı önerme sisteminin, noter aracılığıyla yapılması durumunda 15 milyon liralık dev bir masraf ortaya çıkabilir.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
'Cumhurbaşkanlığına aday göstermenin bedeli 15 milyon lirayı bulabilir'

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, bu 100 bin imzanın nasıl toplanacağına ilişkin arayış ise devam ediyor. Siyasi partilerin delegeleri, kongreye gitmek için noter yoluyla imza topluyor. Benzer bir yöntemin uygulanması durumunda da imza toplamanın milyonluk bir maliyeti ortaya çıkıyor.

100 bin imzanın başkent Ankara’daki bir noterde mi, yoksa Türkiye genelindeki tüm noterlerde mi onaylanacağı henüz belli değilken, tek bir notere bağlı kalmanın ‘işi yokuşa süreceği’ de değerlendiriliyor. Öte yandan noterden onaylama, 15 milyon liraya kadar bir masraf kaleminin de ortaya çıkması anlamına geliyor.

Bu konuda çalışma yapan kaynaklar, “Noter tarifelerinde bu spesifik işleme ilişkin bir kalem henüz yok. Buna benzer bazı işlemler için noterler 60 TL’ye kadar masraf çıkarıyor. Bu işlemin özelliği nedeniyle daha yüklü bir tarife söz konusu olabilir. Kişi başına en fazla 150 TL’ye kadar çıkabilir. Tabii, bunun altında bir fiyat da belirlenebilir” bilgisini veriyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
  1. cumhurbaşkanlığı
  2. adaylık
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