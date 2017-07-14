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Cumhurbaşkanlığı'dan duygulandıran '15 Temmuz' klibi!
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.
14 Temmuz 2017 Cuma 17:38
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:38
15 temmuz klibi
15 temmuz darbe girişimi
Ad Soyad
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