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Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’yi bile geride bıraktı… Fark attı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 42 milyar 600 milyon lira olarak belirlenen 2018 konsolide bütçesi, 18 bakanlığın bütçesini geçti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 06:57
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’yi bile geride bıraktı… Fark attı!

İstanbul Büyükşehir  Belediyesi, 42 milyar 600 milyon lira olarak belirlenen 2018 yılı konsolide  bütçesiyle 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir  Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi, 20 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi.  Belediyenin 2018 yılı bütçesine, İSKİ, İETT ve iştirakler de eklenince konsolide  (birleştirilmiş) bütçe 42 milyar 600 milyon lira oldu.

Belediyenin konsolide bütçesinden yatırıma 16 milyar 113 milyon  liralık pay ayrıldı.

Belediyenin bütçe görüşmelerine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye  Başkanı Mevlüt Uysal, yaptığı konuşmada, ulaşımda temel prensiplerinin tüm ulaşım  sistemlerinin birbirine bağlanması olduğunu belirterek, "Bu yüzden 6 milyar 822  milyon lira ile bütçemizin aslan payını ulaşıma ayırdık." ifadesini kullanmıştı.

SADECE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VE 3 BAKANLIĞIN GERİSİNDE KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı konsolide bütçesi, 21  bakanlıktan sadece 3'ünün gerisinde kaldı.

Belediyenin bütçesini sadece 203 milyar 779 milyon 785 bin lira ile  Maliye Bakanlığı, 92 milyar 528 milyon 652 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve  59 milyar 738 milyon 565 bin lira ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın  bütçeleri geçti.

Ayrıca, 97 milyar 893 milyon 775 bin liralık bütçeye sahip Hazine  Müsteşarlığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni geride bıraktı.

18 BAKANLIĞIN BÜTÇESİNE FARK ATTI

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 42 milyar 600 milyon lira olarak  belirlenen konsolide bütçesi, 18 bakanlığı geçerken, belediyenin konsolide  bütçesine en yakın bakanlık 40 milyar 402 milyon 239 bin lira ile Milli Savunma  Bakanlığı oldu.

Sağlık Bakanlığı 37 milyar 571 milyon 386 bin lira, Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 31 milyar 338 milyon 36 bin lira, Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı 26 milyar 690 milyon 506 bin lira, Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı 21 milyar 676 milyon 673 bin lira, Orman ve Su İşleri  Bakanlığı 14 milyar 723 milyon 756 bin lira, Adalet Bakanlığı 13 milyar 714  milyon 405 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 milyar 111 milyon 212 bin  liralık bütçeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesinin  gerisinde kaldı.

Büyükşehir belediyesinin, konsolide bütçesiyle geçtiği diğer  bakanlıklar ise 7 milyar 300 milyon 918 bin lirayla İçişleri Bakanlığı, 5 milyar  793 milyon 391 bin lirayla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4 milyar 413  milyon 914 bin lirayla Ekonomi Bakanlığı, 3 milyar 997 milyon 003 bin lirayla  Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 milyar 310 milyon 380 bin lirayla Dışişleri  Bakanlığı, 1 milyar 764 milyon 378 bin lirayla Kalkınma Bakanlığı, 2 milyar 386  milyon 508 bin lirayla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 milyar 922 milyon  753 bin lirayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 milyar 238 milyon 558 bin  lirayla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 346 milyon 861 bin lirayla Avrupa Birliği  Bakanlığı oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE TBMM BÜTÇELERİNİ DE SOLLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesi, genel bütçeli  idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Anayasa  Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu  (MGK) Genel Sekreterliği ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü  bütçelerini de geride bıraktı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı,  Diyanet İşleri Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Afet ve Acil Durum  Yönetimi Başkanlığı gibi yüksek bütçeli kurumlar da İstanbul Büyükşehir  Belediyesi'nin gerisinde kaldı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 06:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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