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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye flaş mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International kanalında Christiane Amanpour ile Zeytin Dalı harekatını ve Suriye’deki durumu değerlendirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:39
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye flaş mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın" PYD ve YPG, PKK’nın Suriye kollarını oluşturuyor. PKK hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde terör örgütü olarak kabul ediliyor. ABD’nin atabileceği ve atması gereken bir somut adım var. O da son iki yılda PYD-YPG’ye verdikleri tüm silahları toplamaktır"dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:39
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