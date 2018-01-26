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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

Zeytin Dalı harekatının Türkiye'nin sınırlarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla başlatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, daha önce de Fırat Kalkanı  Harekatı ile Cerablus, El Bab ve El Rai arasındaki bölgenin teröristlerden  temizlendiğini belirtti.

26 Ocak 2018 Cuma 09:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gerçekleştirdiği  günübirlik ziyaretin sonunda basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya  geldi. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Basın Müşavirliği tarafından  düzenlenen toplantıda Kalın, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından  Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

 Bu harekatın, Türkiye'nin sınırlarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü  korumak amacıyla başlatıldığını aktaran Kalın, daha önce de Fırat Kalkanı  Harekatı ile Cerablus, El Bab ve El Rai arasındaki bölgenin teröristlerden  temizlendiğini anımsattı.   Afrin bölgesinden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG  tarafından özellikle Hatay, Kilis ve çevresini hedef alan saldırılar  gerçekleştirildiğini anlatan Kalın, Türkiye'nin de meşru müdafaa hakkını  kullanarak Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını söyledi.

 Harekatın, bölgedeki tüm terör unsurları temizleninceye kadar  süreceğini vurgulayan Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki Kürt halkına  yönelik olmadığını vurguladı. İbrahim Kalın, PKK bağlantılı bazı kaynakların "Türkiye'nin Kürtlere  saldırdığı" iddialarının doğru olmadığına dikkati çekerek, bugün Suriye, Irak ve  Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kürt kökenli insanın PKK ve PYD ideolojisini  desteklemediğini ifade etti.

 AB VE ABD İLE İLİŞKİLER

 Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sığınmacılar anlaşmasını  hatırlatan Kalın, bu kapsamda Türkiye'nin, Schengen bölgesine dahil edilmesi,  sığınmacılar için 3 milyar avroluk yardım ve yeni fasıllar açılmasının  öngörüldüğünü belirtti. Kalın, mali yardımın sadece 850 milyon avroluk bölümünün aktarıldığını  ve katılım müzakerelerinde yeni bir faslın da açılmadığını kaydederek, AB'nin  verdiği sözleri tutmadığını dile getirdi.

  AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çeken  Kalın, 2018'in AB ile ilişkiler bakımından daha iyi bir yıl olmasını diledi.  Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Kalın, bu çerçevede iki ana mesele  bulunduğunu belirterek, bunlardan ilkinin PYD/YPG'nin desteklenmesi, diğerinin  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusu olduğunu söyledi.

  Türkiye'nin, FETÖ elebaşının iadesini ABD'den istediğini anımsatan  Kalın, bu meselede herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.  PYD/YPG konusunun da ikinci kritik mesele olduğuna işaret eden Kalın,  bu terör örgütünün PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunun ABD tarafından da  bilindiği vurgusunu yaptı.

 BALKANLAR VE BOSNA HERKES 

  Türkiye'nin Balkanlar ve Bosna Hersek politikasıyla ilgili  değerlendirmelerde de bulunan Kalın, Türkiye'nin bu bölgede barış ve güvenliğin  tam manasıyla sağlandığını görmek istediğini aktardı. Kalın, Türkiye'nin Bosna Hersek ile "özel bir ilişkisi" olduğunu  anlatarak, Bosna Hersek'i güvenli ve istikrarlı bir ülke olarak görmeyi  dilediklerini, Boşnak, Hırvat ve Sırp halkları arasında etnik gerginlikler  yaşanmasını istemediklerini kaydetti. Rusya'nın bölgedeki etkisini de değerlendiren Kalın, Türkiye'nin, tüm  dostlarına Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması gerektiği tavsiyesinde  bulunduğunu dile getirerek, "Özellikle Bosna Hersek'te ayrılıkçı düşünceler  görmek hatta bunların cesaretlendirilmesini dahi istemeyiz." dedi.

  Bosna Hersek'teki yönetimin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu  kaydeden Kalın, "Dayton Barış Antlaşması, savaşı sonlandıran bir antlaşma ancak  kendi içerisinde zayıflıkları mevcut. Dolayısıyla daha fazla karmaşıklığa yol  açabilecek eylemler görmek istemeyiz. Rusya dahil tüm dostlarımıza bu dengenin  korunmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.    Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden gelen  ayrılıkçı söylemlerin endişelendirici olduğunu ifade eden Kalın, bunun sadece  Türkiye'yi değil, bölgede barış ve istikrar görmek isteyen diğer ülkeleri de  endişelendirdiğini bildirdi.

  İbrahim Kalın, bölgedeki durumun halihazırda hassas olduğuna dikkati  çekerek, "Sırp Cumhuriyeti'nden Bosna Hersek'in kalanına, özellikle de Boşnaklara  yönelik herhangi bir provokasyon kabul edilemez." ifadesini kullandı.Bosna Hersek'teki ayrılıkçı söylemlerin Balkanlar'daki barış ve  istikrara kesinlikle yarar sağlamayacağını belirten Kalın, "Umarım gidişat bu  noktaya ulaşmaz. Geçmişte  bunun sonuçlarını gördük." yorumunu yaptı.Boşnakların savaşta büyük bir bedel ödediğini ve bu dönemin akabinde  oluşturulan yapının tatmin edici olmadığını anlatan Kalın, "Ancak bu yapı şu an  burada ve en azından anayasal haklar sağlanıyor. Bunlar korunmalı. Bunun  dışındaki herhangi bir şey  Pandora'nın kutusunu açacaktır.  Bunu ne Bosna Hersek  ne de Balkanlar için görmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

  Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te  kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince (UEBD) düzenlenen "Endülüs ve  Bosna Hersek Ekseninde Avrupa'da İslam ve Müslümanların Geleceği" başlıklı panele  katılmak üzere Saraybosna'ya gelen Kalın, ayrıca Bosna Hersek İslam Birliği  (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ayrıca, Uluslararası Saraybosna  Üniversitesinde "İslam ve Batı Arasındaki İlişkiler" konulu ders verdi.
 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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