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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın aradı Ali Dede kedisine kavuştu

Bolu’da yangından sağ kurtulan kedisini kucaklayıp gözyaşı döken 83 yaşındaki Ali Meşe’ye müjde geldi.

19 Ocak 2018 Cuma 08:12
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın aradı Ali Dede kedisine kavuştu

Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan  yangında evi kullanılamaz hale gelen Ali Meşe, itfaiye ekiplerinin kurtardığı  kedisine, tedavi gördüğü hastanede kavuştu.

Mudurnu'ya bağlı Ordular köyünde dün çıkan yangın sonrası evini  kaybeden ve bu sırada elinden yaralanan 83 yaşındaki Meşe'nin, Abant İzzet Baysal  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi görevlileri, hastanede ziyaret ettikleri  Meşe'ye, yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisini, taşıma çantası  içinde teslim etti. Meşe, önce taşıma çantasının üzerinden sevdiği kedisini, daha sonra kucağına aldı.

Kedisinin getirilmesine sevinen Meşe, sağlık durumunun iyi olduğunu ve  hastanede kendisine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

KALIN HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Ali Dede'nin haber olmasından sonra Bolu valisi Aydın Baruş'u arayarak gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini söyledikten sonra Ali Dede hem evine hem de kedisine kavuştu.

VALİ İNCELEDİ

Meşe ailesi için Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan ve tadilatı devam eden yeni ev Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ve yetkililer tarafından ziyaret edildi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 08:12
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