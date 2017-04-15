"Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize refahı getirecektir"

Hukukçu Ahıakın başta Van, Muş, Diyarbakır, Bilecik, Adana, Yozgat, Adıyaman, İstanbul, Bursa olmak üzere toplam 20 ilde panellere konuşmacı olarak katıldığını ve 3 yıldan beri yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda çalışmalar yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile çift başlılığın sona ereceğini, böylece hem güçlü yürütme ile koalisyonların tarihe karışacağını hem de siyasi istikrar ile ekonomik istikrarın kalıcı hale geleceğini ve sistemin refahı arttıracağını söyledi. Hukukçu Aydoğan Ahıakın, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yargının birliğinin sağlanacağını, askeri yargının kaldırılacağını, yargının sivilleşeceğini, yargıda büyük bir reformun gerçekleştirileceği dile getirerek, "15 Temmuz hain darbe girişimine en güzel cevap 16 Nisan olacak. Haçlı seferlerinin rövanşı 16 Nisan olacak, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere ülkemizin her noktasında huzur, sükunet ve istikrar kalıcı hale gelecek. Net bir şekilde kuvvetler ayrılığı sağlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Cumhuriyetimiz daha da güçlenecektir. Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçilebilmesi için yüzde 50’den fazla oy alması gerekmekle birlikte toplumun tümünü, herkesi kucaklamak durumunda olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi uzlaşma kültürünü ülkemize getirecek. Darbeler, muhtıralar, koalisyonlar tarihe karışacak böylece ülkemizin ve insanımızın refahı artacaktır" dedi.