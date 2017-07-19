Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programda yer almayan sürpriz bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.

Açıklama yapılacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.