Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürpriz bir toplantı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Görüşme 12.00'de başladı. Başbakan Yıldırım saat 13.00'te açıklama yapacak.19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:52
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programda yer almayan sürpriz bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.
Açıklama yapılacak
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.