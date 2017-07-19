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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürpriz bir toplantı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Görüşme 12.00'de başladı. Başbakan Yıldırım saat 13.00'te açıklama yapacak.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:52
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programda yer almayan sürpriz bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00'de Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.

Görüşme, programdan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.
Görüşme, programdan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Açıklama yapılacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:52
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Binali Yıldırım
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