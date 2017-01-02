Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve!

Bakanlar Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:03
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı, bugün saat 14.00'te  başlayacak.

 
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