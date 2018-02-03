Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 6 saatlik faiz zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizi frenlemek ve daha fazla düşürmek için bankalarla altı saatlik bir zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin yatırım yapılacak seviyeye çekilmesi çağrısı yaparak kamu bankalarının buna öncülük etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rotamız istikrarlı ekonomi, kapsayıcı büyüme" mesajını verirken, toplantıda faizleri aşağı çekmeye yönelik reformların yaşama geçirilmesine karar verildi. Hükümetin ekonomiyi güçlendirecek yeni reform paketi de yatırımcıların elini rahatlatacak faiz oranlarının oluşmasını sağlayacak.

EKONOMİYE BARİKAT



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve kamu bankaları genel müdürleri katıldı. Toplantıyı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, kamu bankalarının faizleri aşağı çekme sürecine öncülük edeceğini belirterek, "Doğrudan yatırımlar en üst düzeyde artacak. Bu eğilim çok açık. Yatırımlar çok hızlı kıpırdanmaya, sermaye akışı başladı. Bu trend faizleri düşürecektir. Dünyada 2018 ilk çeyrekte büyüme kıpırdamaya başladı. Türkiye bu yukarı çıkışa hızlı şekilde eşlik ve öncülük etmeli" dedi.

KAMU ÖZELLE YARIŞMAYACAK

Bankacılık sisteminin reel sektörü, sanayiyi finanse etmeden ayakta kalamayacağını belirten Ertem, Hazine'nin bu yıl borçlanma programında faiz oranlarını aşağı çekecek adımları atması gerektiğini vurguladı. Ertem, "Bu yapılacak. Merkez Bankası'nın para politikasındaki kararlı duruşu maksimum düzeyde gerçekleşecek. Üretim tarafında yapılan reformlar, Merkez Bankası'na enflasyon hedeflemesinde yardımcı olacak" değerlendirmesini yaptı.



Ekonomi yönetimi, faizlerin aşağı çekilmesi konusunda bugüne kadar birçok seçenek ortaya koyarken, kamu bankalarının özel bankalarla yarışmadan faizleri makul seviyeye çekmesi öngörülüyor. Bu süreçte kamu bankaları özel bankalarla yarışmayacak.



DÜŞÜK FAİZ İÇİN YOL HARİTASI

* Kamu bankaları özel bankalarla yarışmamalı.

* Blok mevduata uygulanan ve 16'lara ulaşan faizler aşağı çekilmeli.

* Bankalar alternatif kaynak kullanmalı.

* Merkez düşüşe destek için elindeki enstrümanları kullanmalı.

* Swap, yurtdışı borçlanma seçeneklerine ağırlık verilmeli.

* Kamu bankaları faizde makul hareket edip sermaye piyasasını güçlendirmeli.

* Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu ile piyasalar desteklenebilir.

* Nakit ihtiyacı ucuz fonlarla karşılanabilir.