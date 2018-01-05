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Cumhurbaşkanlığı F-35 savaş uçakları için ihale açtı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Sanayii Müsteşarlığı, OHAL kapsamında yayımlanan son KHK ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. SSM ilk ihalesini F-35 savaş uçakları için açıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:20
Cumhurbaşkanlığı F-35 savaş uçakları için ihale açtı

Kurulduğu 1985 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), OHAL kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. SSM, Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki ilk ihalesini Türk Hava Kuvvetleri’nin yakın gelecekteki vurucu gücünü oluşturacak F-35 savaş uçakları için açtı. “Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı” imzasıyla açılan ihale “HvBSJSF Bütünleşmesi Projesi” başlığını taşıyor.

PROJE İÇİN SON TEKLİF 28 ŞUBAT

Proje, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine bu yıl girmesi beklenen F-35 uçakları arasında bilgi alışverişinin güvenli şekilde sağlanmasını amaçlıyor. Kurulacak sistem, gizlilik dereceli bilgilerin karargâhtan yeni nesil jetlere ve jetlerden karargâha güvenli ve kontrollü biçimde aktarılmasını sağlayacak. Proje için son teklif verme tarihi 28 Şubat. Üretici tercihini, KHK düzenlemesi kapsamında artık Başbakan yerine Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) yapacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre yeni nesil F-35 savaş uçakları, ABD öncülüğünde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkenin ortaklığında geliştirilip üretiliyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF-Joint Strike Fighter) adı verilen proje kapsamında üretilen F-35 uçaklarından 100 adet satın alması öngörülüyor. Türkiye şu ana kadar 14 uçak için kesin sipariş verdi. Üretilen ilk F-35 uçağının teslimatının bu yıl yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:20
  1. milli savunma bakanlığı
  2. F-35
  3. savaş uçağı
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