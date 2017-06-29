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Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir adım

Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa katliamı davasındaki kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.

29 Haziran 2017 Perşembe 16:37
Cumhurbaşkanlığı: Eksik ama olumlu bir adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa katliamı davasındaki kararına ilişkin "BM Barış Gücü'nde görev yapan Hollanda askerlerinin kusurlu olduklarına dair mahkeme kararını, eksik ama olumlu bir adım olarak görüyoruz. Gelecekte Avrupa'nın ve insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için, özelde Srebrenitsa, genelde Bosna-Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip, hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin Srebrenitsa katliamı davasındaki kararı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Mahkeme kararının eksik ama olumlu bir adım olduğunu belirten Kalın, şunları kaydetti: 

"Avrupa'da yakın tarihin en utanç verici insanlık suçu olan Srebrenitsa katliamında, BM Barış Gücü'nde görev yapan Hollanda askerlerinin kusurlu olduklarına dair mahkeme kararını, eksik ama olumlu bir adım olarak görüyoruz. Hollanda Temyiz Mahkemesi'nin, Srebrenitsa'da hayatını kaybeden ve bir kısmının cesetleri hala bulunamayan binlerce masum Bosna-Hersekli Müslümandan 350'siyle ilgili kararı, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'soykırım' tespitini teyit etmiştir. Ancak, her iki kararda da, sadece Srebrenitsa'da görev yapan kişilerin sorumlu tutulması, yakın tarihimizin bu büyük insanlık suçuyla gerektiği şekilde henüz yüzleşilemediğini göstermektedir. 1995 yılından beri, yakınlarının yasını tutan, onların ardından gözyaşı döken Boşnak annelerin, babaların, evlatların, kardeşlerin yüreğini teskin edecek adımların daha hızlı, daha hakkaniyetli, daha etkin şekilde atılması gerekiyor. Gelecekte Avrupa'nın ve insanlığın bu tür trajedilere bir daha maruz kalmaması için, özelde Srebrenitsa, genelde Bosna-Hersek meselesinin adil bir değerlendirmeye tabi tutulması, suçluların açıkça ilan edilip, hak ettikleri cezalara çarptırılmaları çok önemlidir. Türkiye, Bosnalı kardeşlerinin uğradığı zulümlerin ve katliamların takipçisi olma, onları bu davalarında yalnız bırakmama konusunda kararlıdır. Bu vesileyle bir kez daha Bosna-Hersek'te katledilen tüm masumları tazimle yad ediyor, Bosna halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, sabır diliyoruz" 
 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 16:37
  1. hollanda
  2. GÜNCEL Haberleri
  • muratmurat1 sa önce
    kemal avrupanın yüz yıllk adeletine tek laf edemiyorsun.efendilerine laf edemiyomusun.yoksa mazluma kim vurursa adil olan omudur diyosun.sisiyi ziyaret esadı ziyaret.ve istanbula yürüyüşşş
  • AtaAta1 sa önce
    Adalet var
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