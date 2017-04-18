% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın: MHP kilit rol oynamıştır

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu MHP lideri Bahçeli’nin referandum sonrası yaptığı yorumları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın: MHP kilit rol oynamıştır
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:42

Kutsal Topraklara yapacağı Umre ziyareti yolculuğu öncesi Devlet Bahçeli’nin parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara değinen Topçu “Ülkücülerin duruşunu büyük Türk Milleti takdirle hafızasına almıştır” değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKÜCÜ YARBAŞI NOKTADA SİYASET YAPMAZ

MHP'nin seçmeninin tamamının 'Hayır' yönünde oy kullandığı algısını yaratamaya çalışanların art niyetli olduğunu savunan Topçu; “Ülkücüler ve Ülkücülerin siyasi adresi olan ve aynı zamanda benim de şerefli mazim olan MHP, bu referandumun hem meclise girmesinde hem de sandıktan çıkmasında en kilit rolü üstlenmiştir. Ülkücüler yar başı noktada asla ve kat-a siyaset yapmaz. Ülkenin bekası, milletin geleceği, vatan ve bayrak için Ülkücüler Bahçeli'nin sözünün arkasında durmuştur.

Referandum süreci boyunca Ülkücü camianın duruşu büyük Türk Milleti’nin vicdanında ve hafızasında yer etmiştir. Milletimizin, devletimizin ve medeniyet coğrafyamızın içinden geçtiği referandum sürecinde ülkenin ve milletin bekasını düşünen, kendini sorumluluk sahibi gören her bir vatandaş kendi düşüncesi yönünde kararını savunmuştur. ‘Evet’ diyen de ‘hayır’ diyen de yine bizim vatandaşımızdır.  Şimdi yapılması gereken sandıkla gelen karara uymaktır” dedi.

 
EtiketlerMHPÜlkücüyalçın topcuGÜNCEL Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:42
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