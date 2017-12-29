İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Devamı gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan-Çad-Tunus temasları değerlendiren İbrahim Kalın, Afrika Açılımı’nın bir devamı olarak Erdoğan'ın, bu üç ülkeye gittiğini, bugüne kadar da 24 ülkeye toplam 28 ziyaret yaptığını söyleyen Kalın, Afrika ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kalın, Afrika'ya sömürü amaçlı ve tek taraflı çıkar için gidilmediğini ifade ederek, tam tersine Afrika'nın ayakta durmasını sağlayacak politikalar, ilişkiler ve anlaşmaları geliştirmek için çalıştıklarını anlattı. Bunun meyvelerini de görmeye başladıklarına işaret eden Kalın, bugün Afrika'daki Türk büyükelçiliği sayısının 39 olduğunu, 2018'de 41'e çıkacağını bildirdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin her yıl giderek arttığına işaret eden Kalın, "Kurumlarımız, Afrika kıtasında yoğun bir çalışma yapıyor. Çünkü gelecek Afrika'da, biz bunu görüyoruz ve bu geleceği ıskalamak gibi bir lüksümüz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bire bir geliştirdiği ilişkilerin özellikle diplomasi trafiğinin önemine vurgu yapan Kalın, bunun İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) "Kudüs" oylamasında görüldüğünü kaydetti.

"TİGEM'İN 15 BİN HEKTARLIK BİR TARIM PROJESİ VAR"

Sudan ve Çad'a "cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk ziyaretin yapıldığına işaret eden Kalın, "Bu ülkelere çok iyi bir hazırlıkla gittik. Bizim özellikle ikili ticaret hacmimizi geliştirmek için attığımız adımlar var. Şu anda 400 küsur milyon dolar civarında ama bunu yetersiz görüyoruz. Aslında Sudan'ın üzerindeki yaptırımların kaldırılmasıyla da büyük bir potansiyel var. Sudanlılar da kısa sürede bu altyapıyı oluştururlarsa bu ticaretin de çok daha artacağını ve Sudan halkına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kalın, Sudan'da TİGEM'in 15 bin hektarlık bir tarım projesi olduğunu, bununla ilgili protokollerin tamamlandığını, çok yakın zamanda Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin tekrar Sudan'a giderek çalışmanın başlatılacağını açıkladı.

"NİYETİMİZ ADANIN TAMAMINI REHABİLİTE ETMEK"

Aynı zamanda bölgede savunma sanayi, askeri iş birliği alandaki ilişkileri geliştirdiklerini vurgulayan Kalın, Sevakin Adası'nda da ciddi bir ekonomik potansiyelin olduğunun altını çizdi.

Kalın, Sevakin Adası ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılacağını bildirerek, "Kızıldeniz'e açıldığı için çok önemli bir potansiyel sunuyor. Sevakin Adası'nda TİKA, iki cami ve bir gümrük binasını restore etti. Devamı gelecek. Niyetimiz adanın tamamını rehabilite etmek ve bir turizm alanı haline getirmek. Çünkü Osmanlı'da da Cidde'ye geçmeden önce önemli bir hac ve umre limanıydı orası." diye konuştu.

"TERÖRE KARŞI HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çad'ın başkenti Encemine'ye yaptığı ziyarete ilişkin ise Kalın, enerji, tarım ve diğer alanlarda daha fazla neler yapılabileceğine dair konuların konuşulduğunu aktardı.

Kalın, bölgede terör sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda hem fikiriz. Teröre karşı her türlü iş birliğine hazırız. Boko Haram terör örgütünü kınıyoruz, bizim de terör örgütleri listemizde. Bu tür hele İslam'ın adını kullanarak terör yapan örgütleri, asla biz İslam dairesi içerisinde görmüyoruz. Bizim için Boko Haram'ın DEAŞ'tan, El-Kaide'den, PKK'dan hiçbir farkı yok." dedi.

Afrika'daki bazı FETÖ okullarının, Maarif Vakfına devredildiğini belirten Kalın, "Bu konuda Sudan ve Çad hükümetlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tehlikenin farkına varmış olmaları bizim için memnuniyet verici bir durum. Afrika sathında da FETÖ ile mücadelemiz bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecek." diye konuştu.