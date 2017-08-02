Cumhurbaşkanlığı açıkladı: 3 kuvvet komutanı değişti

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başlayan ve kritik kararların alınacağı Yüksek Askeri Şura toplantısı saat 15:00 civarında sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.



3 KUVVET KOMUTANI DEĞİŞTİ

Yaş toplantısı sonrası gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvet Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz 'ün getirildiğini açıkladı.



Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Yaşar Güler de, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Akıncı Üssü’ne götürülmüştü.



TERFİLER...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. Kararla 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin aziz milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE YENİ KUVVET KOMUTANLARI







KARA KUVVETLERİ KOMUTANI YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954 yılında dünyaya gelen Yaşar Güler doğma büyüme Bayburtludur. 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra. 1984 yılında kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yapmıştır.

Yaşar Güler 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak çeşitli karargahlarda plan subaylığı ve şube müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanı Orgenerali olarak atanan Yaşar Güler 2017 YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR





Hasan Küçükakyüz 1957'de Trabzon/Of’da doğdu. Yukarı Kışlacık İlkokulu, Şehit Ahmet Türkan Ortaokulu ve Of Lisesini tamamlayarak 1974 yılında Hava Harp Okuluna girmiş ve 30 ağustos 1978 tarihinde Harp Okulu’nu bitirerek Teğmenliğe nasbedilmiştir.

1978-1980 yıllarında 2’nci Ana Jet Üs K.lığında pilotaj eğitimini takiben 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında harbe hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra 191’inci Filo kol uçucusu olarak atanmışlardır.

1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayarak, kurmay subay olmuştur. 1987-1988 yılları arasında Hava Harp Okulu Komutanlığında öğrenci bölük komutanlığı, 1988-1990 yılları arasında 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı eğitim subaylığı, 1990-1994 yılları arasında 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında 182’nci Filo Kol Komutanlığı üs eğitim kısım amiri, 182’nci Filo Harekat Subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş, 1994-1996 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında üs eğitim kısım amirliği, 1996-1997 yıllarında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında f-16 Öncel Filo Komutanlığı, 1997-2000 yılları arasında Hv.k.k.lığı Hrk.bşk.lığı Eğt.d.bşk.lığında uçuş eğitim subayı ve uçuş eğitim şube müdürlüğü, 2000-2002 yılları arasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Bşk.lığı ve Harekat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2002-2003 yıllarında Hv.k.k.lığı Hrk.Bşk.lığı plan Harekat Daire Bşk.lığında Harekat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 30 ağustos 2003 tarihinde Tuğgeneralliğe terfi ederek Hv.k.k.lığı Per.d.bşk.lığı ve Hv.er Eğt.tug.k.lığı görevlerinde bulunmuştur.

30 ağustos 2008 tarihinden geçerli olarak Tümgeneralliğe terfi ettirilmiş ve Hv.Eğt.K.lığı komutan yardımcısı olarak atanmıştır. 4 mayıs 2009 tarihinden itibaren Hava Harp Okulu komutanı olarak görev yapmaktaydı. Küçükakyüz, 2017 YAŞ kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldi. Nuray Küçükakyüz hanımefendi ile evli olan Orgeneral. Hasan Küçükakyüz, Cem ve Kaan adında iki erkek çocuk babasıdır.

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?





1958 yılında İstanbul'da doğan Adnan Özbal, ilk ve ortaokul tahsilini tamamlamasını müteakip, 1973 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş ve 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan 1980-1981 yılları arasında TCG İSTANBUL, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Tümamiral Adnan ÖZBAL, müteakiben 1987-1989 yılları arasındaki Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur.

1995-1996 yıllarında TCG RÜZGAR Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli/İTALYA'da STRIKFORSOUTH Karargahında Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 2011 yılında Persenol Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevini ifa eden Tümamiral Adnan ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Deniz Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır. Koramiral Özbal, 2017 YAŞ kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştır.



Koramiral.ÖZBAL, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1995 yılında lisans diploması almıştır. Koramiral ÖZBAL, NATO Madalyası (Eski Yugoslavya) ve ABD Deniz Kuvvetleri Liyakat Madalyası sahibidir. Bayan Gaye ÖZBAL ile evli olan Oramiral ÖZBAL'ın bir kızı vardır.