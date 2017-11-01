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Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi

845 milyon 365 bin TL olan cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:16
Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı’nın 845 milyon 365 bin TL’lik 2018 yılı bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, ''Bütçenin neredeyse yüzde 60’lık kısmı (491 milyon TL.) yatırım kaleminden oluşmaktadır'' dedi. Kasırga, bütçe sunumunda şunları söyledi:

BÜTÇE TARTIŞMALARI ART NİYETLİ

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, bilhassa Beştepe Külliyesi’ne taşındığımızdan beri zaman zaman tartışma konusu yapılmasından üzüntü duyuyoruz. Birbirinin benzeri maksatlı haberler yapılmaya devam edilmesi art niyet ürünüdür.

BÜTÇEDEKİ HER KURUŞ MİLLETİN

Neredeyse, günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz çalışan bir Cumhurbaşkanlığı’nın bulunduğu gerçeğini kimsenin inkâr etmeyeceğine inanıyoruz. Şundan emin olunuz: Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen bütçenin her kuruşu, bu paranın milletin parası olduğu, içinde garibin, yetimin hakkı bulunduğu hakikati göz önünde bulundurularak sarf edilmektedir.

YENİ MİT KAMPUSU İÇİN DE BÜTÇE AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı ’na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 2018 yılı bütçesi ise 2017 yılına kıyasla yüzde 17 oranında artırılarak, 2 milyar 335 milyon 535 bin TL olarak kabul edildi. MİT’in, Bağlıca’da yeni kampus inşa çalışması devam ediyor. MİT’in bütçesinin yüzde 47’lik bölümü diğer deyişle 1 milyar 96 milyon TL’si yatırıma ayrıldı. Bu tutar, yapımı devam eden yeni kampus için 2018 yılında harcanacak.(Habertürk)

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:16
  1. cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  3. Fahri Kasırga
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