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Cumhurbaşkanının talimat verdiği caminin minaresi boyanıyor

1490 yılında Sultan 2. Beyazıt’ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından Manisa’da yaptırılan Hatuniye Camii’nin minaresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakımdan geçiriliyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:24
Cumhurbaşkanının talimat verdiği caminin minaresi boyanıyor

Manisa’nın merkezi konumunda bulunan cami, yapıldığı tarihten bu yana çok sayıda devlet büyüğüne ev sahipliği yaparken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 24 Şubat 2017 tarihinde Manisa programı sırasında cuma namazını bu camide kılmıştı. Toplu açılış için Manisa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Hatuniye Camii’ne girerken, cami minaresinin boyalarının yıprandığını fark etmiş, bakımı için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne talimat vermişti. Talimatın ardından harekete geçen İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yapılan inceleme sonrası boya badana bakım çalışmalarına başladı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Manisa İl Müftülüğü ve Şehzadeler Belediyesinin destekleriyle süren bakım çalışmalarının, pazar günü tamamlanacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:24
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