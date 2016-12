"Cumhurbaşkanının taklidini en güzel ben yapıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren oyuncu Tahsin Taşkın, "Taklitlerini yaparken gurur duyuyorum. Kendisinin en güzel taklidini de ben yapıyorum. Herkes tarafından söyleniyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Son 2-3 yıldır Cumhurbaşkanımızın taklidini yapmaya başladım. Birçok önemli kişinin de taklitlerini zaman zaman yapıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelde gündemde olduğu için gittiğim yerlerde kendisinin taklidini insanlar yapmamı istiyor. Ben de onları kırmıyorum" şeklinde konuştu.



'Seksenler' dizinde aktif olarak rolünün devam etiğini ifade eden Tahsin Taşkın, "Dizi sektöründe birkaç olumsuz etkiler var, inşallah kısa zamanda geçecektir bu durum. Hükümetimiz başımızda ve her şeyle ilgili planları yapıyorlar. İstikralı yönetim devam edince her sektörde hareketlilik oluyor. Dizide oynadığım için şu an ikinci bir dizide rol almıyorum. Dizi bittiğinde teklifler genel olarak değerlendirilir" dedi.