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"Cumhurbaşkanının taklidini en güzel ben yapıyorum"

Dizi ve sinema oyuncusu Tahsin Taşkın, bir firmanın reklamında oynamak için geldiği Ordu'nun Fatsa ilçesinde dostları ile buluştu. Trabzonlu oyuncu Taşkın, Fatsa ilçesine yabancı bir kişi olmadığı belirtirken, çevresindekilerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini de yaptı.

"Cumhurbaşkanının taklidini en güzel ben yapıyorum"
Eklenme: 31 Aralık 2016, 16:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren oyuncu Tahsin Taşkın, "Taklitlerini yaparken gurur duyuyorum. Kendisinin en güzel taklidini de ben yapıyorum. Herkes tarafından söyleniyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Son 2-3 yıldır Cumhurbaşkanımızın taklidini yapmaya başladım. Birçok önemli kişinin de taklitlerini zaman zaman yapıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genelde gündemde olduğu için gittiğim yerlerde kendisinin taklidini insanlar yapmamı istiyor. Ben de onları kırmıyorum" şeklinde konuştu.

'Seksenler' dizinde aktif olarak rolünün devam etiğini ifade eden Tahsin Taşkın, "Dizi sektöründe birkaç olumsuz etkiler var, inşallah kısa zamanda geçecektir bu durum. Hükümetimiz başımızda ve her şeyle ilgili planları yapıyorlar. İstikralı yönetim devam edince her sektörde hareketlilik oluyor. Dizide oynadığım için şu an ikinci bir dizide rol almıyorum. Dizi bittiğinde teklifler genel olarak değerlendirilir" dedi.








 
EtiketlerTrabzonOrduRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRecep TayyipFatsa
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