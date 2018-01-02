Hüseyin Gülerce, eleştirilerin odağındaki Abdullah Gül'e seslendi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin ardından çıkan tartışmalara Star gazetesi yazar Hüseyin Gülerce de dahil oldu.

Gül, son KHK'daki bir maddeyi eleştirdi ve "Kaygı verici" demişti.

“HİÇ YANINDA BULAMADI”

Hüseyin Gülerce, Abdullah Gül’ün, Erdoğan tarafından kendisine gösterilen vefayı hiçbir zaman göstermediğini söyledi.

Gülerce yazısını şöyle sürdürdü: “Erdoğan 10 Ağustos’ta seçilince, Gül bu defa Başbakan olmak istedi. Erdoğan, yeni dönem için Gül’le yapamayacağına artık inanmıştı ve 28 Ağustos’ta Çankaya’dan inen Gül’ün önünü kesmek için AK Parti, kongresini 27 Ağustos’ta yaptı. Erdoğan en zor günlerinde, Gül’ü ve bugün Gül etrafında onunla bir hamle yapmaya hazırlananları hiç yanında bulamadı.”

“GÜL TÜRKİYE İÇİN DEĞİL KENDİSİ İÇİN ÖNEMLİ KONULARDA KONUŞUYOR”

Yazısında “Doğrudur, devlet adamları bir köşeye çekilmemeli, sorumlulukları gereği kendilerinden istifade edilmelidir. Ama Sayın Gül hiç ikna edici değil. ‘Önemli konularda konuşurum’ diyor” diyen Gülerce şu satırları da kaydetti: “Türkiye Cumhurbaşkanının şakağına Avrupa başkentlerinde silah dayadılar, önemli değil mi? Sayın Gül bu konuda neden konuşmadı? Türkiye’nin Bakanları AB üyesi ülkelere sokulmadı, PKK elebaşılarına propaganda imkânı verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’da konuşma yapmasına mahkeme kararıyla yasak getirildi. Bunlar önemli konular değil miydi?

GÜL NEDEN ABD'YE TEK LAF ETMİYOR?

ABD binlerce TIR’la PKK’ya Kuzey Suriye’de yardım yapıyor, önemli değil mi? Sayın Gül neden ABD’ye tek laf etmiyor? Sayın Gül, ‘Cumhuriyet yazarları tutuksuz yargılanmalı’ dedi ama yurt dışına kaçan Can Dündar’ın firarına bir şey demedi. Bir casusa, Avrupa başkentlerinde ödüller verilmesini görmezden geldi… Bunlar, devlet adamlarının sorumluluğuna giren önemli konular değil mi?

AK PARTİLİLER İTİRAZ EDERKEN GÜL NEDEN SUSUYOR?

CHP lideri Kılıçdaroğlu 15 Temmuz için F. Gülenle birlikte ‘kontrollü darbe’ diyor. Bir milletin darbeye dur demesini sulandırmaya çalışmak önemli değil mi? Niye bütün AK Partililer Kılıçdaroğlu’na itiraz ederken Sayın Gül susuyor? Demek ki Sayın Gül, Türkiye için değil, kendisi için önemli konularda konuşuyor.”

AK PARTİ TABANININ GÜL TEPKİSİNDEN HABERDAR DEĞİLLER

Erdoğan ile Gül arasında köprülerin atıldığını, bunun yeni bir dönem demek olduğunu söyleyen Gülerce “Spekülasyonlar var. Muhalefetin ikinci turda Erdoğan’ın karşısına Gül’ü çıkartacağı söyleniyor. 100 bin imza ile Gül’ün aday olabileceği belirtiliyor. Gül üzerinden hesap yapanlar, Erdoğan’ın kazanmaması için çabalıyor. Millette karşılığı olmayan hiçbir siyasi hamle, hedefe varamaz. Gül’ü düşünenler, belli ki AK Parti tabanının Gül tepkisinden haberdar değiller…” diye yazdı.