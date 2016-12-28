Cumhurbaşkanı'nın o yetkisi iptal edildi

TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşmeye devam ediyor. Değişiklik teklifindeki Cumhurbaşkanı'nın kamu kurumlarıyla ilgili kararname çıkarma yetkisinin yer aldığı 15. maddenin kaldırılmasına karar verdi.
21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.
AK Parti'nin önerdiği teklifin 15. maddesi şu şekildeydi:
"Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir."