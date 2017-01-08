Cumhurbaşkanı'ndan şehit polis Sekin'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı'ndan şehit polis Sekin'in ailesine taziye telefonu
Eklenme: 08 Ocak 2017, 18:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü.

Erdoğan bugün şehit trafik polisinin eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin'i arayarak, aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti.

Şehit polis Sekin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğini belirtti.





 
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