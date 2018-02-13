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Cumhurbaşkanı’ndan şehit evine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Musa Özalkan’ın evini ziyaret etti.

13 Şubat 2018 Salı 23:44
Cumhurbaşkanı’ndan şehit evine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan’ın Sincan’daki aile evini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe’deki mesaisini tamamlamasının akabinde saat 22.00’de Sincan’a giderek Şehit Özalkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat ettiler.

KUR'AN-I KERİM OKUNUP DUALAR EDİLDİ

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin’de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildiler. İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. AK Partili milletvekillerinden Mahir Ünal (Kahramanmaraş), Mustafa Elitaş (Kayseri), Naci Bostancı (Amasya) ve Öznur Çalık (Malatya) da ziyarette hazır bulundular.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 23:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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