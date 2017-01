Cumhurbaşkanı’ndan flaş sözler: Herkes haddini bilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Muhtarla 34.Buluşma toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bizim için tek ölçü Allah'ın ve halkın rızasıdır. Biz öyle nevzuhur bir millet değiliz. Tam tersine biz köklü bir gelenek ve kadim bir medeniyet mirasına sahip bir milletiz. Bu bakımdan milletimizin tercihleri rastgele değildir. Aksine büyük bir birikim ve feraset vardır.

Onun için 40 yıllık siyasi hayatımda gözüm hep millette oldu. Milli irade, demokrasi, hak ve özgürlükler meselesi birileri için sadece laftan ibaret olabilir. Ama biz hayatımızı bu kavramlara, bunların hayata geçirilmesine adadık. İstiklal şairimizin dediği gibi hiçbir haksızlığa boyun eğmeden istiklal ve istikbal aşkımızdan taviz vermeden geldik inşaAllah da ömrümüzün sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz.

"YENİ BİR DÜNYA KURULMAYA ÇALIŞILIYOR! BİZE DE..."

Değerli kardeşlerim Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları, maruz kaldığı saldırıları sizler de yakından görüyor takip ediyorsunuz. Tıpkı 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrası yapıldığı gibi yeni bir dünya kurulmaya ve bize de burada bir rol biçilmeye çalışılıyor. 1. Dünya savaşı sonrasında bize biçilmeye çalışılan kefeni önce Çanakkale ardından İstiklal Harbimizle yırtıp atmıştık.

Hala her fırsatta önümüze engeller konmaya çalışılıyor. Kimi zaman terör, kimi zaman kaos, kimi zaman da kardeş kavgasıyla sürdürülmek isteniyor. Özellikle son dönemde yaşadıklarımız bu hesaplaşmanın tezahüründen başka bir şey değildir. Allah'ın izniyle terör örgütleri üzerinden yürütülen saldırıları birer birer boşa çıkardık. çıkarıyoruz. Asıl mücadeleyi onların arkasındaki güçlerle verdiğimizi gayet iyi biliyoruz. Onun için bunlara tarihin en büyük darbeleri vururken milletimiz de bunların gerçek yüzünü görmüş durumdadır.

"DEAŞ'I BİTİRMEKTE KARARLIYIZ"

15 Temmuz ihanetinin müsebbibi olan FETÖ ile mücadelemizi tüm cephelerde sürdürüyoruz. DEAŞ denilen ve en çok zararı Müslümanlara veren örgütü hem kendi topraklarımızda hem de bölgemizde bitirmekte kararlıyız.

Farklılıkları kaşıyarak kendine zemin bulmaya çalışan örgütlere de fırsat vermedik vermeyeceğiz.

Rabbime hamdolsun bu örgütlerin hepsi de attıkları her adımda kendi kirli yüzlerini ifşa ediyorlar. Ortaya dökülen hakikatler karşısında artık söyleyecek sözleri kalmadı. Geldiğimiz noktada artık hiç değilse kartların açık oynanmasını umuyoruz. Kimsenin PYD için bunların PKK ile ilgisi yok diyecek hali kalmadı. Çünkü bizzat NATO destekli yayınlarda bu ilişki, bağ tüm delilleri ile ortaya çıktı.

Kimsenin bizim tek önceliğimiz DEAŞ ile mücadeledir diyecek durumu da kalmadı. Çünkü Türkiye'nin Bab mücadelesine karşı gösterilen tavır bunu da ortaya çıkardı.

"FETÖ'NÜN ROLÜNE TEREDDÜTLE YAKLAŞANLAR..."

FETÖ'nün rolüne tereddütle yaklaşanlar Rusya Büyükelçisine yapılan suikastın arkasından herhalde ikna olmuşlardır diye düşünüyorum. Aslında bütün bunları birer iyi niyet ifadesi olarak söylüyorum. Aslında kimin derdinin ne olduğunu gayet iyi bilyioruz. Bu acımasız bir güç mücadelesidir. Düştüğümüz anda pek çok örneğini gördüğümüz şekilde iç çatışmalarla, kardeş kavgasıyla bize kendi kendimizi imha ettireceklerinden şüpheniz olmasın.

Biz operasyonlarımızı sürdürüyor, aynı zamanda birlik beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Onun için her fırsatta Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz.

Niye TEK diyoruz? Bizi bölemeyecekler de onun için diyoruz. Biz 80 milyon tek milletiz.

"KİMSE BİZİMLE MÜCADELEYE GİRMEYE KALKMASIN"

Kimse bizimle mücadeleye girmeye kalkmasın. Girerlerse işte Gabarda orada burada her yerde bedelini ödersiniz. Bu ülkede bu ülkeye ihanet edenlerin yeri yoktur olamaz. Huzurumuzu bozmadan bu ülkede yersin içersin yatarsın. Her türlü hakkın var. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamına kadar her yer sana vatandaş açık. Terörist olmak gerekmiyor. Kürt olup da Cumhurbaşkanı olanlar oldu bu ülkede. Değişik etnik unsurlardan en üst makamlarda bir çok vatandaş var. Kimseye bu yollar kapalı değil.

"O KÜRSÜ ORAYA YIKIN DİYE KONMADI"

Ama bakıyorsunuz şurada mecliste bir anayasa değişikliği çalışması olacak. Tabloyu görüyorsunuz değil mi? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletinse meclisin çalışma şekli bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin çekilir yerine oturursun. O kürsü yıkmak için konulmadı oraya. Söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu.

"NE YAPARSANIZ YAPIN..."

Bir siyasi partinin mensuplarıyla orada eylem yapmaları iyi niyet göstergesi değildir. Biz "Ne yapacağımızı göreceksiniz" demek suretiyle demokrasi mücadelesi verenlere tehdit savurmak ile bir yere varamazsınız. Parlamentoda çalışmaları engellemek, süreci uzatmak bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın. 15 gün değil de 1 ay. Ama parlamentodan bu ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir.

"BUNLAR MİLLETTEN KORKUYOR"

Eğer saygınız varsa, millete ve demokrasiye inanıyorsanız bırakın müzakereler görüşmeler bitsin. Milletin önüne gitsin. Millet kararını versin. Ne karar verirse biz de siz de eyvallah diyelim. Ama görüyorum ki bunlar milletten rahatsız. Milletten korkuyor.

"İKİDE BİR TEK ADAM DİYORLAR... NE TEK ADAMI YA"

İkide bir tek adam tek adam diyorlar. Ne tek adamı ya? Bu ülkede bunun kaynağında siz varsınız siz. Bu ülkede CHP'li başkanları valilik yaptığı dönemleri biliriz biz. Eğer daha da geriye giderseniz asıl teke adamcılığı orada görürsünüz. Ben o kadar eski defterleri açmak istemiyorum. Ama gerekirse o defterleri de açarız. Bunlar tereciye tere satmaya kalkıyorlar. Artık bu ülkede bunları yutacak biri yok. Herkes yerini haddini bilecek milletin iradesine saygı duyacak. Millet ne derse o olacak. Bunu bilin.