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Cumhurbaşkanı’ndan flaş açıklamalar: Yeni operasyon…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus gazetesi İzvestiya'ya verdiği demeçte,Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerinibelirtip, ihtiyaç duyulması halinde Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini verdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 04:40
Cumhurbaşkanı’ndan flaş açıklamalar: Yeni operasyon…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram öncesi Şanlıurfa'nın Harrran ilçesinde sığınmacı kampını ziyaret etti. Erdoğan ziyaret sonrası Rus İzvestiya gazetesine konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları Rus basınında geniş yer buldu. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan'ın bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kenti kontrol alanına alabileceğini söylediği belirtildi. 

''FIRAT KALKANI OPERASYONUNDA OLDUĞU GİBİ TEPKİ VERECEĞİZ''

"Suriye'de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka'yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 'bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını' söyledi.Erdoğan ayrıca, PYD ve YPG'yi kastederek, Ankara'nın, 'stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu' ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 04:40
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