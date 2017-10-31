Cumhurbaşkanı'na hakaretler yağdırmıştı, CHP'li sözcüye şok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdıran CHP'li Bülent Tezcan'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.31 Ekim 2017 Salı 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan hakkında, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten suç duyurusunda bulunmuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekmişti..